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Рособрнадзор пригрозил проверками школам с завышенными оценками по сочинениям

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17.02.2017

Школы с «аномальными» показателями по результатам итоговых сочинений и Всероссийских проверочных работ будут становиться объектами проверок в первую очередь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Последние результаты международных исследований качества образования показали, что Россия сделала серьезный рывок вперед. В том числе это произошло за счет достижения объективности оценки в итоговой аттестации в 11 классах», — цитирует пресс-служба главу ведомства Сергея Кравцова.

Однако, по его словам, при проведении других оценочных процедур, таких как Всероссийские проверочные работы и итоговое сочинение, существуют проблемы с объективностью оценивания. «Это будет учитываться при переходе к новой модели контрольно-надзорной деятельности в образовании на федеральном и региональном уровнях. Школы, демонстрирующие аномальные показатели по результатам оценочных процедур, в достоверности которых есть основания сомневаться, будут становиться объектами проверок в первую очередь», — подчеркнул Кравцов.

Он добавил, что следующая задача — увязать все оценочные процедуры с работой инспекции, институтов повышения квалификации и методических кабинетов. «Результаты оценочных процедур должны анализироваться и использоваться в практической работе», — считает глава Рособрнадзора.

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