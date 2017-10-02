Другие новости раздела

Ленты новостейКартина дняНовостиРезиденты орловского кластера ГЛОНАСС приняли участие в работе международного форума «ИТС-России, 2017»ОбщееАнонс<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Мероприятие прошло в&nbsp;Москве в&nbsp;конференц-зале &laquo;Президент-Отеля&raquo;. Ключевыми стали вопросы развития транспортной инфраструктуры в&nbsp;системе цифровой экономики и&nbsp;безопасности на&nbsp;транспорте.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;"> В&nbsp;этом году форум собрал более трехсот участников из&nbsp;России и&nbsp;других стран: представителей органов власти и&nbsp;научного сообщества, экспертов транспортной отрасли, ИТ-специалистов.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">В&nbsp;работе форума приняли участие заместитель Председателя Правительства Орловской области по&nbsp;строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и&nbsp;дорожному хозяйству Александр Ремига и&nbsp;Председатель совета кластера ГЛОНАСС Александр Сёмкин.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Министр транспорта РФ&nbsp;Максим Соколов в&nbsp;своем выступлении рассказал о&nbsp;перспективах развития транспорта в&nbsp;России, обратив особое внимание собравшихся на&nbsp;влияние цифровых и&nbsp;интеллектуальных систем на&nbsp;качество и&nbsp;безопасность пассажирских перевозок.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">На&nbsp;форуме обсуждались место транспортной инфраструктуры в&nbsp;системе цифровой экономики, перспективные схемы финансирования проектов внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС), а&nbsp;также ряд практических вопросов, среди которых состояние и&nbsp;перспективы развития региональных информационно-навигационных систем (РНИС).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Как отметил Председатель совета кластера ГЛОНАСС Александр Сёмкин, сегодня востребованы интеллектуальные системы управления транспортными потоками на&nbsp;базе комплексных систем организации дорожного движения.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">В&nbsp;рамках форума кластер ГЛОНАСС представил решение по&nbsp;краткосрочной аренде автомобилей. Сегодня это решение используется большинством операторов московского каршеринга и&nbsp;вошло в&nbsp;ТОП-10 лучших мировых решений в&nbsp;данном сегменте по&nbsp;оценке канадской консалтинговой компании &laquo;Movmi&raquo;. Также от&nbsp;кластера в&nbsp;деловой части мероприятия приняла участие компания &laquo;Фарватер&raquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">На&nbsp;форуме было объявлено об&nbsp;образовании Ассоциации по&nbsp;развитию цифровых технологий транспорта &laquo;Цифровая эра транспорта&raquo;, среди задач которой заявлены стандартизация и&nbsp;продвижение ИТС в&nbsp;регионах. Специализированная организация кластера ГЛОНАСС&nbsp;&mdash; НП&nbsp;&laquo;ГЛОНАСС-регионам&raquo; выступила одним из&nbsp;учредителей объединения.</span></p> Дополнительные свойстваКоличество просмотров17Количество комментариев0АвторСвойства публикацииДата публикацииMon, 02 Oct 2017 15:27:00 +0300
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02.10.2017

Мероприятие прошло в Москве в конференц-зале «Президент-Отеля». Ключевыми стали вопросы развития транспортной инфраструктуры в системе цифровой экономики и безопасности на транспорте.

В этом году форум собрал более трехсот участников из России и других стран: представителей органов власти и научного сообщества, экспертов транспортной отрасли, ИТ-специалистов.

В работе форума приняли участие заместитель Председателя Правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига и Председатель совета кластера ГЛОНАСС Александр Сёмкин.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в своем выступлении рассказал о перспективах развития транспорта в России, обратив особое внимание собравшихся на влияние цифровых и интеллектуальных систем на качество и безопасность пассажирских перевозок.

На форуме обсуждались место транспортной инфраструктуры в системе цифровой экономики, перспективные схемы финансирования проектов внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС), а также ряд практических вопросов, среди которых состояние и перспективы развития региональных информационно-навигационных систем (РНИС).

Как отметил Председатель совета кластера ГЛОНАСС Александр Сёмкин, сегодня востребованы интеллектуальные системы управления транспортными потоками на базе комплексных систем организации дорожного движения.

В рамках форума кластер ГЛОНАСС представил решение по краткосрочной аренде автомобилей. Сегодня это решение используется большинством операторов московского каршеринга и вошло в ТОП-10 лучших мировых решений в данном сегменте по оценке канадской консалтинговой компании «Movmi». Также от кластера в деловой части мероприятия приняла участие компания «Фарватер».

На форуме было объявлено об образовании Ассоциации по развитию цифровых технологий транспорта «Цифровая эра транспорта», среди задач которой заявлены стандартизация и продвижение ИТС в регионах. Специализированная организация кластера ГЛОНАСС — НП «ГЛОНАСС-регионам» выступила одним из учредителей объединения.

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