Другие новости раздела

Мероприятие прошло в Москве в конференц-зале «Президент-Отеля». Ключевыми стали вопросы развития транспортной инфраструктуры в системе цифровой экономики и безопасности на транспорте.

В этом году форум собрал более трехсот участников из России и других стран: представителей органов власти и научного сообщества, экспертов транспортной отрасли, ИТ-специалистов.

В работе форума приняли участие заместитель Председателя Правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига и Председатель совета кластера ГЛОНАСС Александр Сёмкин.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в своем выступлении рассказал о перспективах развития транспорта в России, обратив особое внимание собравшихся на влияние цифровых и интеллектуальных систем на качество и безопасность пассажирских перевозок.

На форуме обсуждались место транспортной инфраструктуры в системе цифровой экономики, перспективные схемы финансирования проектов внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС), а также ряд практических вопросов, среди которых состояние и перспективы развития региональных информационно-навигационных систем (РНИС).

Как отметил Председатель совета кластера ГЛОНАСС Александр Сёмкин, сегодня востребованы интеллектуальные системы управления транспортными потоками на базе комплексных систем организации дорожного движения.

В рамках форума кластер ГЛОНАСС представил решение по краткосрочной аренде автомобилей. Сегодня это решение используется большинством операторов московского каршеринга и вошло в ТОП-10 лучших мировых решений в данном сегменте по оценке канадской консалтинговой компании «Movmi». Также от кластера в деловой части мероприятия приняла участие компания «Фарватер».

На форуме было объявлено об образовании Ассоциации по развитию цифровых технологий транспорта «Цифровая эра транспорта», среди задач которой заявлены стандартизация и продвижение ИТС в регионах. Специализированная организация кластера ГЛОНАСС — НП «ГЛОНАСС-регионам» выступила одним из учредителей объединения.