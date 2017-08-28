Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.08.2017 Понедельник 15:08
сейчас в эфире
13:40
Художественный фильм
Их знали только в лицо|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Ректор ОГУ Ольга Пилипенко - в прямом эфире на "Первом областном"

Ректор ОГУ Ольга Пилипенко - в прямом эфире на "Первом областном"

Версия для печати

28.08.2017

Ольга Пилипенко — ректор Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, ответит на вопросы орловчан в прямом эфире телеканала «Первый областной». Программа «Актуальное интервью» начнется в 20 часов 31 августа. Вопросы можно задавать по телефону 76-10-28, а так же заранее присылать на электронную почту «Первого областного портала новостей» mail@obl1.ru.

Ссылки по теме:

Актуальное интервью с ректором ОГУ им. Тургенева Ольгой Пилипенко

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/41633

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.08.2017

Орловская область присоединится к всероссийскому субботнику "Зеленая Россия"

28.08.2017

Легкая промышленность Орловщины за полгода произвела товаров на 511 млн рублей

28.08.2017

Рост ВВП России в июле замедлился до 1,5% в годовом выражении

28.08.2017

В Орле благоустроят 22 контейнерные площадки

28.08.2017

До конца года в России появится рекордное количество новых школ

$ USD58.5469(-0.6)29.08
€ EUR69.8465(+0.15)29.08

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online