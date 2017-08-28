Ректор ОГУ Ольга Пилипенко - в прямом эфире на "Первом областном"
28.08.2017
Ольга Пилипенко — ректор Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, ответит на вопросы орловчан в прямом эфире телеканала «Первый областной». Программа «Актуальное интервью» начнется в 20 часов 31 августа. Вопросы можно задавать по телефону
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Актуальное интервью с ректором ОГУ им. Тургенева Ольгой Пилипенко
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