Ректор ОГУ Ольга Пилипенко - в прямом эфире на "Первом областном"

Ольга Пилипенко — ректор Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, ответит на вопросы орловчан в прямом эфире телеканала «Первый областной». Программа «Актуальное интервью» начнется в 20 часов 31 августа. Вопросы можно задавать по телефону 76-10-28, а так же заранее присылать на электронную почту «Первого областного портала новостей» mail@obl1.ru.

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Актуальное интервью с ректором ОГУ им. Тургенева Ольгой Пилипенко