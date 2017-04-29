Рекреация у Александровского моста названа "Сквер Семьи"

Это наименование присвоено скверу у Александровского (Ленинского) моста, ограниченному ул. Бресткой, ул. 7 Ноября, ул. Ленина и левым берегом Орлика. Такое решение было принято на заседании Орловского городского Совета народных депутатов по предложению, вынесенному администрацией города.

По словам заместителя главы администрации Екатерины Данилевской, этот давно полюбившийся орловцам живописный уголок областного центра до сих пор не имеет официального названия. Между тем, там установлены арт-объекты «Скамья желаний», «Скамья примирения», «Скамья вдохновения», завершены работы по ландшафтному благоустройству. Здесь проходят праздничные мероприятия, молодожены после регистрации проводят «обряд супружеской верности». На официальном сайте администрации города Орла с 6 мая 2016 года до 13 января 2017 года проходило голосование по вопросу присвоения этому месту названия Сквер Семьи. За это время проголосовало 1694 человека. Большинство принявших участие в опросе высказалось «за».

Кроме того, одна из улиц в Орле получила имя Аркадия Узловского — нашего земляка, артиста хора ансамбля российской армии им. Александрова. Он погиб 25 декабря 2016 года в авиатастрофе над Черным морем при исполнении воинского долга, когда летел в Сирию, чтобы принять участие в концерте для российских бойцов. Его имя будет носить новая улица в микрорайоне «Зареченский» — она начинается от ул. Емлютина и продолжается до границ города.