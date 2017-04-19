Регионам выделили 30 миллиардов рублей на ремонт дорог
18.04.2017
Выделенные на ремонт региональных автодорог в 2017 году средства в размере 30 миллиардов рублей должны быть быстро доведены до муниципального уровня, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«По дорогам проект утвержден, определены регионы, в которых эта работа проводится. В этом году в рамках проекта будет построено, реконструировано, отремонтировано около 5 тысяч километров дорог, ликвидировано более 1 тысячи очагов аварийности. Регионам на эти цели выделены средства в размере 30 миллиардов рублей», — сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
«Конечно, важно, чтобы они были максимально быстро доведены до муниципального уровня», — цитирует Медведева РИА «Новости».
Медведев подчеркнул важность организации общественных слушаний данного проекта. «Нужно организовать общественное обсуждение в рамках проекта, даже если потребуются изменения по тем мерам, которые уже согласованы. Лучше это сделать для того, чтобы, действительно, работать по-настоящему, по-серьезному», — сказал он.
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