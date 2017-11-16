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Региональные СМИ могут получить дополнительно 200 млн руб. поддержки в 2018 году

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16.11.2017

Региональные СМИ получат 200 млн руб. господдержки в 2018 году в рамках распределения грантов Роспечати — дополнительно к ежегодно распределяемым 300 млн руб. Соответствующую поправку к проекту федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг. предложил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин вместе с вице-спикерам Петром Толстым, Ольгой Тимофеевой и депутатом Шамсаилом Саралиевым.

Поправка получила поддержку профильного думского комитета по бюджету и налогам, а также правительства, сообщает в четверг пресс-служба Левина. «Благодаря этой поправке независимые региональные издания безвозмездно получат средства из бюджета, при этом сумма оперативно дойдет до адресата, так как не будет требовать казначейского оформления», — говорится в сообщении.

Также Леонид Левин и его коллеги предложили выделить Союзу журналистов России 85 млн руб. Эти деньги должны пойти на поддержку региональных отделений организации и проведение значимых мероприятий Союза по всей стране. Данная корректировка также была поддержана комитетом по бюджету, сообщает ТАСС.

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