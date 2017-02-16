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Реализацию «закона Яровой» могут отложить на 2019 год

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16.02.2017

Вице-премьер Аркадий Дворкович проведет завтра совещание в правительстве, посвященное реализации «закона Яровой», сообщают «Ведомости». По данным источников издания, на встрече будут обсуждаться предложения по изменению закона, подготовленные экспертной группой при открытом правительстве.

Источник издания рассказал, что эксперты рекомендуют поддержать предложение МТС о создании пилотного проекта по хранению данных. На чьих сетях может быть создан такой проект, не уточняется. Собеседник, близкий к экспертной группе, сообщил, что сроки реализации закона могут быть сдвинуты до 2019 года, в том числе из-за пилотного проекта.

Представители МТС и «Мегафона» рассказали «Ведомостям», что операторы поддерживают создание пилотной зоны и готовы участвовать в ее реализации.

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