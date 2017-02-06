РАН признала гомеопатию лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) признала гомеопатию антинаучным методом, передает «Коммерсант» со ссылкой на меморандум «О лженаучности гомеопатии».

В РАН пришли к выводу, что принципы гомеопатии противоречат известным законам природы, а гомеопатические препараты опасны для здоровья, потому что больные тратят значительные средства на недействующие препараты.

«Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют», — сказано в заявлении РАН.