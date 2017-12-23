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Районные больницы Орловской области получат 10 новых автомобилей скорой помощи

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22.12.2017

Об этом сообщил Департамент здравоохранения Орловской области.

Бюджетным учреждением здравоохранения Орловской области «Станция скорой медицинской помощи» получены 6 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» марки «ГАЗ». 5 автомобилей планируется передать в Нарышкинскую, Хотынецкую, Ливенскую, Глазуновскую и Плещеевскую центральные районные больницы. Еще один автомобиль будет принят на баланс Станции скорой помощи.

Ранее, 15 декабря, 4 автомобиля скорой помощи класса «В» марки «УАЗ» получили Колпнянская, Шаблыкинская, Мценская и Троснянская районные больницы.

Напомним, распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2017 года № 1922-р Орловской области распределено 10 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В».

Кроме того, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 2543-р в целях обеспечения в 2017 году моногородов автомобилями скорой медицинской помощи Орловская область получает автомобиль класса «В» марки «ГАЗ» для Мценской центральной районной больницы. Планируется передать его больнице до конца года.

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