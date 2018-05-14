Работу Пенсионного фонда назвали "хорошей" и "отличной" 97% россиян

Большинство россиян удовлетворены работой Пенсионного фонда в текущем году, сообщили в фонде со ссылкой на данные системы мониторинга «Ваш контроль».

«По данным независимой системы мониторинга „Ваш контроль“, уровень удовлетворенности государственными услугами Пенсионного фонда составляет 97% — именно столько оценок „хорошо“ и „отлично“ было выставлено гражданами по результатам получения услуг ПФР во всех регионах страны за первый квартал 2018 года», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что средняя оценка, полученная фондом, повысилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,84 балла из 5, пишет РИА Новости.