Путин внес в Госдуму законопроект об усилении уголовной ответственности в сфере госзакупок

Президент России Владимир Путин внес в понедельник на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается усилить уголовную ответственность в сфере госзакупок, передает ТАСС. Документ размещен в думской электронной базе данных.

В частности, планируется дополнить Уголовный кодекс РФ новыми статьями: «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок». Также проект предусматривает ответственность за «провокацию подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд».

Для устранения пробелов в законодательстве вводится «ответственность за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, совершаемое из корыстной или иной личной заинтересованности лицами, которые не являются должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, если деяние причинило крупный ущерб». В качестве квалифицирующих признаков этого преступления предлагается установить совершение его группой лиц по предварительному сговору, а также причинение крупного и особо крупного ущерба. Санкции по этой статье составят от 200 тыс. до 1 млн рублей штрафа, а максимальное наказание — лишение свободы до 7 лет.

Еще одной новой статьей предусматривается ответственность за «подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, лица, осуществляющего приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, иного уполномоченного лица, представляющего интересы заказчика, в целях противоправного влияния на принимаемые ими решения, в том числе за получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, других имущественных прав». По этой статье (за особо крупный размер подкупа — более 1 млн рублей — прим. ТАСС) предлагаются штрафы в размере от 2 млн до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового.

Кроме того, за провокацию взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд планируется наказывать штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, говорится в документе. В качестве альтернативного наказания предусмотрены «принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».