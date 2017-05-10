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Путин утвердил стратегию развития информационного общества на 2017–2030 годы

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10.05.2017

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил стратегию развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы.

В документе говорится о задачах обеспечить использование российских средств шифрования при электронном взаимодействии федеральных органов власти, заменить импортное ПО отечественными аналогами, защищать информационную инфраструктуру России, используя госсистему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы. До 1 октября правительство должно утвердить окончательный перечень пунктов стратегии, а также план ее реализации.

Совет безопасности России представил проект новой стратегии развития информационного общества в конце прошлого года. Тогда сообщалось, что власти предлагают обязать иностранные компании, оказывающие услуги в этой сфере в России, создавать совместные предприятия с местными участниками рынка и проводить все платежи через отечественные системы.

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