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Путин утвердил новый состав правительства

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18.05.2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину предложения по составу нового правительства. Встреча прошла в Сочи в резиденции президента Бочаров ручей, сообщает «Коммерсант».

Структура кабинета министров была утверждена 15 мая. Кардинальных изменений не произошло: создана должность первого вице-премьера — министра финансов РФ, Министерство образования и науки разделено на два — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования; Минкомсвязь переименована в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Президент подпишет указы о назначении новых министров сегодня.

Структура федеральных органов исполнительной власти
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Заместители председателя правительства

  • Первый вице-премьер — Антон Силуанов
  • Вице-премьер по социальной политике — Татьяна Голикова
  • Вице-премьер по культуре и спорту — Ольга Голодец
  • Вице-премьер по строительству — Виталий Мутко
  • Вице-премьер по промышленности — Дмитрий Козак
  • Вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу — Юрий Борисов
  • Вице-премьер по транспорту — Максим Акимов
  • Вице-премьер по агропромышленному комплексу — Алексей Гордеев
  • Вице-премьер—глава аппарата правительства — Константин Чуйченко
  • Вице-премьер — Юрий Трутнев
  • Должности вице-премьеров покинули Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов и Александр Хлопонин. Господин Дворкович вместе с Виктором Вексельбергом, вероятно, возглавят фонд «Сколково».

Министры

  • Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев
  • Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) — Евгений Зиничев (сменит Владимира Пучкова)
  • Министр здравоохранения — Вероника Скворцова
  • Министр иностранных дел — Сергей Лавров
  • Министр культуры — Владимир Мединский
  • Министр обороны — Сергей Шойгу
  • Министр науки и высшего образования — Михаил Котюков
  • Министр просвещения — Ольга Васильева
  • Министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарев (сменит Александра Хлопонина)
  • Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин (сменит Сергея Донского)
  • Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров
  • Министр цифрового развития — Константин Носков
  • Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев (сменит Александра Ткачева)
  • Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев (сменит Михаила Меня)
  • Министр спорта — Павел Колобков
  • Министр транспорта — Евгений Дитрих (сменит Максима Соколова)
  • Министр труда и социальной защиты — Максим Топилин
  • Министр финансов — Антон Силуанов
  • Министр юстиции — Александр Коновалов
  • Министр экономического развития — Максим Орешкин
  • Министр энергетики — Александр Новак
  • Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов

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