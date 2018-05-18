Путин утвердил новый состав правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину предложения по составу нового правительства. Встреча прошла в Сочи в резиденции президента Бочаров ручей, сообщает «Коммерсант».

Структура кабинета министров была утверждена 15 мая. Кардинальных изменений не произошло: создана должность первого вице-премьера — министра финансов РФ, Министерство образования и науки разделено на два — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования; Минкомсвязь переименована в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Президент подпишет указы о назначении новых министров сегодня.

Структура федеральных органов исполнительной власти

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Заместители председателя правительства

Первый вице-премьер — Антон Силуанов

Вице-премьер по социальной политике — Татьяна Голикова

Вице-премьер по культуре и спорту — Ольга Голодец

Вице-премьер по строительству — Виталий Мутко

Вице-премьер по промышленности — Дмитрий Козак

Вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу — Юрий Борисов

Вице-премьер по транспорту — Максим Акимов

Вице-премьер по агропромышленному комплексу — Алексей Гордеев

Вице-премьер—глава аппарата правительства — Константин Чуйченко

Вице-премьер — Юрий Трутнев

Должности вице-премьеров покинули Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов и Александр Хлопонин. Господин Дворкович вместе с Виктором Вексельбергом, вероятно, возглавят фонд «Сколково».

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