Путин утвердил новый состав правительства
18.05.2018
Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину предложения по составу нового правительства. Встреча прошла в Сочи в резиденции президента Бочаров ручей, сообщает «Коммерсант».
Структура кабинета министров была утверждена 15 мая. Кардинальных изменений не произошло: создана должность первого вице-премьера — министра финансов РФ, Министерство образования и науки разделено на два — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования; Минкомсвязь переименована в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Президент подпишет указы о назначении новых министров сегодня.
Структура федеральных органов исполнительной власти
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Заместители председателя правительства
- Первый вице-премьер — Антон Силуанов
- Вице-премьер по социальной политике — Татьяна Голикова
- Вице-премьер по культуре и спорту — Ольга Голодец
- Вице-премьер по строительству — Виталий Мутко
- Вице-премьер по промышленности — Дмитрий Козак
- Вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу — Юрий Борисов
- Вице-премьер по транспорту — Максим Акимов
- Вице-премьер по агропромышленному комплексу — Алексей Гордеев
- Вице-премьер—глава аппарата правительства — Константин Чуйченко
- Вице-премьер — Юрий Трутнев
- Должности вице-премьеров покинули Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов и Александр Хлопонин. Господин Дворкович вместе с Виктором Вексельбергом, вероятно, возглавят фонд «Сколково».
Министры
- Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев
- Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) — Евгений Зиничев (сменит Владимира Пучкова)
- Министр здравоохранения — Вероника Скворцова
- Министр иностранных дел — Сергей Лавров
- Министр культуры — Владимир Мединский
- Министр обороны — Сергей Шойгу
- Министр науки и высшего образования — Михаил Котюков
- Министр просвещения — Ольга Васильева
- Министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарев (сменит Александра Хлопонина)
- Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин (сменит Сергея Донского)
- Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров
- Министр цифрового развития — Константин Носков
- Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев (сменит Александра Ткачева)
- Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев (сменит Михаила Меня)
- Министр спорта — Павел Колобков
- Министр транспорта — Евгений Дитрих (сменит Максима Соколова)
- Министр труда и социальной защиты — Максим Топилин
- Министр финансов — Антон Силуанов
- Министр юстиции — Александр Коновалов
- Министр экономического развития — Максим Орешкин
- Министр энергетики — Александр Новак
- Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов
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