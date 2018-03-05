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Путин учредил знак отличия "За наставничество"

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05.03.2018

Президент России Владимир Путин своим указом учредил знак отличия «За наставничество», передает ТАСС.

Документ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, утверждает положение о знаке, его описание и рисунок.

Отмечается, что новый знак должен носиться на правой стороне груди, а его миниатюрная копия — на уровне петлицы левого лацкана гражданского костюма.

Согласно положению, новый знак вручается лучшим наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций, врачам, работникам культуры и деятелям искусства «за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет».

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