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Путин снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета

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02.02.2017

Президент России Владимир Путин своим указом снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета — соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, все 16 генералов освобождаются от занимаемых должностей, из них двое также увольняются с военной службы. О причинах кадровых перестановок пока ничего не сообщается.

Одновременно президент назначил двух заместителей главы МЧС, ими стали Владлен Аксенов и Павел Барышев. Ранее Аксенов занимал должность замдиректора департамента пожарно-спасательных формирования министерства, а генерал-лейтенант Барышев возглавлял Академию гражданской защиты МЧС России в Новогорске Московской области.

Также Путин утвердил на должность прокурора Республики Крым Олега Камшилова, а Ленинградской области — Бориса Маркова. Этим же указом руководителем следственного управления СК России по Севастополю на пять лет назначен Виктор Танифу.

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