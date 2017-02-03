Путин снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета

Президент России Владимир Путин своим указом снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета — соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, все 16 генералов освобождаются от занимаемых должностей, из них двое также увольняются с военной службы. О причинах кадровых перестановок пока ничего не сообщается.

Одновременно президент назначил двух заместителей главы МЧС, ими стали Владлен Аксенов и Павел Барышев. Ранее Аксенов занимал должность замдиректора департамента пожарно-спасательных формирования министерства, а генерал-лейтенант Барышев возглавлял Академию гражданской защиты МЧС России в Новогорске Московской области.

Также Путин утвердил на должность прокурора Республики Крым Олега Камшилова, а Ленинградской области — Бориса Маркова. Этим же указом руководителем следственного управления СК России по Севастополю на пять лет назначен Виктор Танифу.