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  3. Путин поздравил орловчанку Бравикову с победой на Всемирной летней универсиаде в Тайбэе

Путин поздравил орловчанку Бравикову с победой на Всемирной летней универсиаде в Тайбэе

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30.08.2017

В телеграмме главы государства, в частности, говорится:

«Вы достойно представили нашу страну в Тайбэе, убедительно подтвердили лидерские позиции России в художественной гимнастике.

Уверен, что Вы и впредь будете смело идти вперёд, добиваться поставленных целей, стремиться к новым спортивным вершинам».

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