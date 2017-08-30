Путин поздравил орловчанку Бравикову с победой на Всемирной летней универсиаде в Тайбэе
30.08.2017
В телеграмме главы государства, в частности, говорится:
«Вы достойно представили нашу страну в Тайбэе, убедительно подтвердили лидерские позиции России в художественной гимнастике.
Уверен, что Вы и впредь будете смело идти вперёд, добиваться поставленных целей, стремиться к новым спортивным вершинам».
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