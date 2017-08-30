Путин поздравил орловчанку Бравикову с победой на Всемирной летней универсиаде в Тайбэе

В телеграмме главы государства, в частности, говорится:

«Вы достойно представили нашу страну в Тайбэе, убедительно подтвердили лидерские позиции России в художественной гимнастике.

Уверен, что Вы и впредь будете смело идти вперёд, добиваться поставленных целей, стремиться к новым спортивным вершинам».