Путин поставил задачу в три раза увеличить время, уделяемое врачом пациенту

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу через пять лет сократить количество медицинских справок в три раза и в три раза увеличить время, уделяемое врачом пациенту, пишет ТАСС. Об этом он сообщил в рамках Всероссийского открытого урока.

«У нас задача в ближайшие 5-6 лет сделать так, чтобы количество времени, проведенное пациентами в очередях, сократилось в три раза, а количество времени, которое врач уделяет пациенту, увеличилось тоже в около трех раз. Тогда, я думаю, эффект будет заметен для каждого конкретного человека», — сказал он.