Путин поставил задачу в три раза увеличить время, уделяемое врачом пациенту
01.09.2017
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу через пять лет сократить количество медицинских справок в три раза и в три раза увеличить время, уделяемое врачом пациенту, пишет ТАСС. Об этом он сообщил в рамках Всероссийского открытого урока.
«У нас задача в ближайшие 5-6 лет сделать так, чтобы количество времени, проведенное пациентами в очередях, сократилось в три раза, а количество времени, которое врач уделяет пациенту, увеличилось тоже в около трех раз. Тогда, я думаю, эффект будет заметен для каждого конкретного человека», — сказал он.
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