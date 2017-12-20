Путин поставил задачу повысить доступность жилья для россиян

Президент России Владимир Путин поставил стратегическую задачу — значительно повысить доступность жилья. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю, что мы вышли на такой уровень, обладаем такими ресурсами, чтобы ставить перед собой стратегическую, общенациональную задачу, а именно в предстоящие годы значительно повысить доступность жилья для наших граждан и прежде всего для молодых семей с детьми», — заявил глава государства на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Путин отметил, что «сегодня 35% российских семей, по экспертным оценкам, имеют реальную возможность улучшить жилищные условия с помощью банковских кредитов». «К 2025 году их должно стать больше половины», — уверен президент. Он напомнил, что, по данным АИЖК, в начале 2000-х годов таких семей было менее 5%.

«Расчеты специалистов показывают, что для этого потребуется ежегодно вводить 110-120 млн кв. метров жилья», — уточнил глава государства. При этом он подчеркнул: «Люди должны иметь возможность переехать не в безликие коробки или в муравейники, как раньше говорили, а в современное жилье, которое отвечает всем стандартам комфорта и безопасности, где вокруг созданы необходимые инфраструктура, социальные, спортивные объекты, парки, общественные пространства».

«Это системная задача, ее решение должно оказать огромное влияние на демографическую ситуацию и качество жизни людей, на экономику страны», — полагает Путин.