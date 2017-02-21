Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Виталия Чуркина орденом Мужества.

Как сообщила пресс-служба Кремля, награда присуждена «за самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США».

Ранее президент направил телеграмму с соболезнованиями супруге дипломата Ирине Чуркиной и его детям Анастасии и Максиму Чуркиным.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке, накануне своего 65-летия. Пост постоянного представителя РФ при ООН дипломат занимал с 8 апреля 2006 года.