Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.12.2017 Среда 13:10
сейчас в эфире
12:55
Передача
Новости|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Путин поручил ограничить рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции

Путин поручил ограничить рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции

Версия для печати

13.12.2017

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить рост тарифов на электроэнергию на уровне не выше инфляции, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации с учетом предложений Минэнерго России, касающихся формирования механизмов привлечения инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики разработать совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ведущими деловыми объединениями предпринимателей механизмы привлечения инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики, обратив особое внимание на необходимость обеспечения сдерживания роста тарифов на электроэнергию на уровне не выше инфляции», — говорится в перечне поручений.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43707

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.12.2017

В России до 2023 года планируется реализовать свыше 3,5 тыс. региональных инвестпроектов

13.12.2017

В Орле скорректируют движение маршрута №23

13.12.2017

ЦИК проверит деятельность губернаторов в рамках президентской кампании

13.12.2017

С 1 января на 4% повысится зарплата чиновников, дипломатов и работников юстиции

13.12.2017

Сегодня Андрей Клычков посетит Глазуновский район

$ USD59.1446(+0.31)14.12
€ EUR69.4653(+0.17)14.12

Наш опрос

Какова ситуация с вывозом мусора в вашем дворе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online