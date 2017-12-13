Путин поручил ограничить рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить рост тарифов на электроэнергию на уровне не выше инфляции, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации с учетом предложений Минэнерго России, касающихся формирования механизмов привлечения инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики разработать совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ведущими деловыми объединениями предпринимателей механизмы привлечения инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики, обратив особое внимание на необходимость обеспечения сдерживания роста тарифов на электроэнергию на уровне не выше инфляции», — говорится в перечне поручений.



