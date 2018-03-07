Путин пообещал избавить в ближайшее время российский бизнес от излишних проверок

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что в ближайшее время будет реализован набор мер по избавлению российского бизнеса от излишних проверок со стороны контролирующих органов, передает ТАСС.

«Мы сейчас готовим целый набор предложений, и я уверяю вас, что добьемся того, чтобы в самое ближайшее время все это было реализовано», — сказал он на встрече с женщинами-предпринимателями в преддверии Международного женского дня.

Президент напомнил, что в ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта он уделял внимание этой теме, когда говорил, что проверки должны происходить в удаленном режиме, а по некоторым направлениям — без конкретного участия контролеров.

Так глава государства отреагировал слова одной из участниц встречи о том, что после отмены плановых проверок бизнес начал страдать от большого количества немотивированных внеплановых проверок, используемых в том числе в целях рейдерского захвата, недобросовестной конкуренции и давления со стороны правоохранительных органов.

Участница встречи также попросила Путина добиться полной отмены заключения в СИЗО предпринимателей, обвиняемых по экономическим преступлениям.

В ответ глава государства заметил, что такой запрет уже существует, однако после того, как ему был приведен соответствующий пример, он согласился еще раз изучить вопрос.

Также Путин заявил, что никакого решения по изменению ставки НДС еще не принято и даже он сам пока не склоняется к какому-либо из вариантов.

«Это сложный вопрос [изменение ставки НДС], я пока никакой позиции [по нему] не занял», — сказал президент на встрече с предпринимательницами.