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Путин подписал закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве

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30.07.2018

Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушения при долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости. Документ опубликован в понедельник на портале правовой информации.

Законом вносятся поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщает ТАСС. Так, он водит ответственность за необоснованное принятие органом регионального контроля в области долевого строительства решения о выдаче или отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства. Если решение выдано необоснованно, должностное лицо может быть подвергнуто штрафу в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Кроме того, вводится ответственность для должностных лиц за неразмещение информации либо размещение информации не в полном объеме, размещение заведомо искаженной информации. Штраф для должностных лиц предусматривается в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. При повторном правонарушении чиновникам будет грозить штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификация на срок от года до трех лет, для юридических лиц — штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

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