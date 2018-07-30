Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел30.07.2018 Понедельник 14:15
сейчас в эфире
13:15
Передача
Достояние республики|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Путин подписал закон о праве россиян снимать с учета мигрантов

Путин подписал закон о праве россиян снимать с учета мигрантов

Версия для печати

30.07.2018

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право россиянам снимать с учета иностранных граждан на своей жилплощади в любой момент, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дополняет перечень оснований для снятия с миграционного учета фактом убытия иностранного гражданина из места пребывания.

Кроме того, норма предусматривает, что снятие иностранца с учета по месту пребывания в связи его отъездом осуществляется органом миграционного учета после получения соответствующего уведомления.

Закон также устанавливает, что уведомление об убытии иностранного гражданина из места пребывания представляется принимающей стороной в соответствующий орган миграционного учета непосредственно или через МФЦ либо направляется в установленном порядке почтовым отправлением. При этом форма уведомления, перечень содержащихся сведений, требования к оформлению, порядок направления в орган миграционного учета и другие параметры устанавливаются МВД России, пишет РИА Новости.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/48192

Добавил новость: 

Другие новости раздела

30.07.2018

В областной администрации вручили награды победителям ежегодного областного конкурса «Ветеранское подворье»

30.07.2018

Темпы уборочных работ в Орловской области превышают показатели аналогичного периода минувшего года

30.07.2018

Клычков открыл памятный знак «Населенный пункт воинской доблести» в Верховском районе

30.07.2018

Путин подписал закон о штрафах за нарушения при долевом строительстве

27.07.2018

2 тыс. орловских детей проводят каникулы в организациях отдыха и оздоровления

$ USD62.7805(-0.19)31.07
€ EUR73.2021(-0.14)31.07

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online