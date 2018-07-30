Путин подписал закон о праве россиян снимать с учета мигрантов
30.07.2018
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право россиянам снимать с учета иностранных граждан на своей жилплощади в любой момент, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон дополняет перечень оснований для снятия с миграционного учета фактом убытия иностранного гражданина из места пребывания.
Кроме того, норма предусматривает, что снятие иностранца с учета по месту пребывания в связи его отъездом осуществляется органом миграционного учета после получения соответствующего уведомления.
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