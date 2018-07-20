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Путин подписал закон о праве повышать пошлины на бензин до 90%

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19.07.2018

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству РФ право повышать экспортные пошлины на бензин до 90% от пошлины на нефть, следует из опубликованного на портале правовой информации документа. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ позволит правительству до конца 2018 года вводить вывозную таможенную пошлину на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин в размере до 90%, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Илья Трунин. Аналогичная мера применялась в 2011 году, напоминал он.

Таким правом правительство сможет воспользоваться, например, в случае роста цен на бензин, несмотря на достигнутые ранее договоренности с нефтяными компаниями.

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