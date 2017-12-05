Путин подписал закон о праве авиакомпаний составлять черные списки пассажиров

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал закон, по которому авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета. Документ, принятый Госдумой 17 ноября и одобренный Советом Федерации 29 ноября, опубликован после подписания главой государства на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, перевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года. В свою очередь, пассажир из черного списка будет иметь право летать авиарейсами данной компании лишь в случае наличия ряда причин, которые должны быть документально подтверждены: например, если он едет на лечение, на похороны родственника или сопровождает пассажира-инвалида.

Включение пассажира в черный список будет осуществляться на основании вступившего в законную силу постановления о назначении ему административного наказания за совершение на борту воздушного судна из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Авиаперевозчик обязан будет исключить пассажира из черного списка через один год. Он также должен будет в письменной форме уведомить авиадебошира как о внесении его в реестр, так и о случаях, при которых ему не может быть отказано в перелете.

Пассажир, включенный в черный список, будет иметь право обжаловать это в суде, пишет ТАСС.