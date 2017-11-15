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Путин подписал указ об оценке эффективности органов власти регионов

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15.11.2017

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, сообщает ТАСС. Документ размещен на официальном порталеправовой информации.

Указом утвержден перечень показателей для оценки эффективности деятельности региональных властей, а главам субъектов предписано ежегодно до 1 октября года представлять в правительство РФ доклады о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти и их планируемых значениях на трехлетний период.

Правительству поручено утвердить методики расчета показателей, а также представлять президенту ежегодно, до 1 ноября, доклад об оценке эффективности деятельности органов власти регионов.

Кроме того, Путин поручил представить ему до 1 марта 2018 года проект указа президента об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов власти субъектов Федерации содержит 24 пункта. В их числе — ожидаемая продолжительность жизни при рождении, динамика реальной среднемесячной начисленной зарплаты, отношение среднедушевых денежных доходов населения за вычетом сумм обязательных платежей и оплаты услуг ЖКХ к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг, а также доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. Будут фиксироваться и такие показатели, как коэффициент доступности жилья, который будет исчисляться как количество лет, необходимых семье из трех человек для приобретения квартиры площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного денежного дохода семьи.

Влияние на оценку эффективности окажет коэффициент миграционного прироста в регионе, суммарный коэффициент рождаемости, уровень преступности, качество и доступность услуг ЖКХ. Больше внимание будет уделено динамике ВРП на душу населения, объему инвестиций в основной капитал, индексу субъекта РФ в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Главам регионов придется отчитаться о плотности сети автодорог, объеме налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта, о доле просроченной кредиторской задолженности и уровне безработицы.

Есть в перечне и такие критерии, оценку которым должно дать население региона. В частности, это касается условий для самореализации, в том числе для детей, удовлетворенности услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, деятельностью органов власти, а также доли жителей, столкнувшихся с проявлениями коррупции.

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