Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве
20.02.2017
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», — говорится в сообщении.
Также президент распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Согласно указу, председателем организационного комитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
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