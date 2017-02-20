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Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве

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20.02.2017

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», — говорится в сообщении.

Также президент распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Согласно указу, председателем организационного комитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

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