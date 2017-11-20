Путин отметил важность для страны успехов в работе сотрудников налоговой службы
20.11.2017
Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия нуждается в успешной работе налоговых органов, передает ТАСС. Об этом он заявил на встрече с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.
Как сообщает официальный сайт Кремля, глава государства поздравил руководителя ФНС и всех сотрудников службы с приближающимся профессиональным праздником, который отмечается 21 ноября. «Поздравляю Вас и всех Ваших сотрудников с профессиональным праздником, — подчеркнул Путин. — Всего доброго хочу пожелать, успехов. Ваши успехи нам очень нужны».
Мишустин также доложил президенту о результатах работы налоговых органов в 2017 году.
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