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Путин отметил важность для страны успехов в работе сотрудников налоговой службы

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20.11.2017

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия нуждается в успешной работе налоговых органов, передает ТАСС. Об этом он заявил на встрече с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.

Как сообщает официальный сайт Кремля, глава государства поздравил руководителя ФНС и всех сотрудников службы с приближающимся профессиональным праздником, который отмечается 21 ноября. «Поздравляю Вас и всех Ваших сотрудников с профессиональным праздником, — подчеркнул Путин. — Всего доброго хочу пожелать, успехов. Ваши успехи нам очень нужны».

Мишустин также доложил президенту о результатах работы налоговых органов в 2017 году.

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