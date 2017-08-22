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Путин освободил от должности первого замминистра юстиции Сергея Герасимова

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21.08.2017

Президент РФ Владимир Путин в понедельник освободил от должности первого замминистра юстиции РФ Сергея Герасимова.

"Освободить Герасимова Сергея Александровича от должности первого заместителя Министра юстиции Российской Федерации", - говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном порталеправовой информации.

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