Путин освободил от должности первого замминистра юстиции Сергея Герасимова
21.08.2017
Президент РФ Владимир Путин в понедельник освободил от должности первого замминистра юстиции РФ Сергея Герасимова.
"Освободить Герасимова Сергея Александровича от должности первого заместителя Министра юстиции Российской Федерации", - говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном порталеправовой информации.
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