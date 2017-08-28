Путин одобрил подписание соглашения СНГ по борьбе с киберпреступностью
28.08.2017
Президент РФ Владимир Путин одобрил подписание Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, пишет ТАСС. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
Президент также разрешил МВД России в ходе переговоров о подписании соглашения вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера.
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