Путин одобрил подписание соглашения СНГ по борьбе с киберпреступностью

Президент РФ Владимир Путин одобрил подписание Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, пишет ТАСС. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Президент также разрешил МВД России в ходе переговоров о подписании соглашения вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера.