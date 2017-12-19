Путин очертил перспективы развития России

России предстоит ответить на исторические вызовы, среди которых развитие регионов страны, создание новой экономики, технологический переворот в медицине и образовании. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме ОНФ, передает ТАСС.

«Мы должны достойно ответить на судьбоносные исторические вызовы: это сбережение и приумножение нашего народа, это создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, всех регионов нашей огромной страны, наконец, это вызов будущего, настоящего переворота в медицинских технологиях, в самих технологиях как таковых в широком смысле этого слова, в образовании», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что необходимо еще многое сделать для благополучия граждан, для преодолении бедности и неравенства в общества, поскольку уровень этих проблем на данный момент еще очень высокий. Путин добавил, что у РФ есть все возможности для того чтобы восстановить те компетенции, в которых российский народ был всегда лидером.

«Мы обязательно прорвемся к новым компетенциям, которые нам нужны для развития! В этом нет никаких сомнений, мы должны быть лидерами в знаниях, в интеллекте в социальном и культурном развитии, и при этом, конечно, сохранить свою самобытность, опираться на свои лучшие традиции. Все эти задачи на годы вперед, и нам нельзя оступиться, сбиться с выбранного курса, иначе придется все начинать практически с нуля», — уверен Путин.