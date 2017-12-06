Путин объявил об участии в президентских выборах

Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Об этом глава государства заявил на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ, сообщает ТАСС.

«Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации», — заявил он.

Слова главы государства были встречены аплодисментами. "

Спасибо вам за эту реакцию, — обратился Путин к коллективу автозавода. — Спасибо за ваш труд, за отношение к делу, к стране. Уверен, что все у нас с вами получится".

Срок полномочий Владимира Путина истекает 7 мая 2018 года.