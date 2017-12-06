Путин объявил об участии в президентских выборах
06.12.2017
Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Об этом глава государства заявил на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ, сообщает ТАСС.
«Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации», — заявил он.
Слова главы государства были встречены аплодисментами. "
Спасибо вам за эту реакцию, — обратился Путин к коллективу автозавода. — Спасибо за ваш труд, за отношение к делу, к стране. Уверен, что все у нас с вами получится".
Срок полномочий Владимира Путина истекает 7 мая 2018 года.
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