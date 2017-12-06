Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел06.12.2017 Среда 19:18
сейчас в эфире
18:45
Телесериал
Василиса. 16-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Путин объявил об участии в президентских выборах

Путин объявил об участии в президентских выборах

Версия для печати

06.12.2017

Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Об этом глава государства заявил на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ, сообщает ТАСС.

«Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации», — заявил он.

Слова главы государства были встречены аплодисментами. "

Спасибо вам за эту реакцию, — обратился Путин к коллективу автозавода. — Спасибо за ваш труд, за отношение к делу, к стране. Уверен, что все у нас с вами получится".

Срок полномочий Владимира Путина истекает 7 мая 2018 года.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43576

Добавил новость: 

Другие новости раздела

06.12.2017

В 2017 году орловские "бюджетники" получили 277,7 млн рублей федеральных дотаций

06.12.2017

9 декабря в Орле напишут Всероссийский правовой диктант

06.12.2017

В Орле пройдет студенческая олимпиада «Я − профессионал»

06.12.2017

В Орле началось строительство пешеходного моста через Оку

06.12.2017

Михаил Вдовин ответит на вопросы граждан в прямом эфире "Первого областного"

$ USD58.9281(+0.24)07.12
€ EUR69.706(+0.07)07.12

Наш опрос

Какова ситуация с вывозом мусора в вашем дворе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online