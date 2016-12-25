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Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура

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25.12.2016

Понедельник, 26 декабря, в РФ объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», — сказал он журналистам.

Самолет Минобороны РФ, который должен был доставить на авиабазу в Хмеймим военнослужащих, представителей СМИ и участников ансамбля имени А.В. Александрова, исчез с экранов радаров в 05:40, через несколько минут после вылета из Адлера.

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