Путин назвал ротацию губернаторов естественным процессом
17.02.2017
Президент России Владимир Путин назвал ротацию губернаторов естественным процессом и выразил уверенность, что они будут востребованы на новых участках работы.
«Ротация — это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся, — заявил он на встрече с ушедшими недавно в отставку губернаторами. — Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем».
Встреча состоялась в четверг вечером в Кремле. В ней приняли участие бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын, экс-глава Карелии Александр Худилайнен, бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин, экс-руководитель Новгородской области Сергей Митин и бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев.
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