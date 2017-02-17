Президент России Владимир Путин назвал ротацию губернаторов естественным процессом и выразил уверенность, что они будут востребованы на новых участках работы.

«Ротация — это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся, — заявил он на встрече с ушедшими недавно в отставку губернаторами. — Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем».

Встреча состоялась в четверг вечером в Кремле. В ней приняли участие бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын, экс-глава Карелии Александр Худилайнен, бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин, экс-руководитель Новгородской области Сергей Митин и бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев.



