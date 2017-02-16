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Путин намерен укреплять органы ФСБ

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16.02.2017

Президент России Владимир Путин похвалил ФСБ за хорошие результаты работы и пообещал, что служба будет укрепляться, сообщает ТАСС.

«ФСБ играет ключевую роль в защите конституционного строя и самого суверенитета нашей страны, обеспечения безопасности наших граждан от внутренних и внешних угроз», — отметил глава государства на коллегии ФСБ. По его оценке, «достигнутые показатели за прошлый год позитивны и с хорошей динамикой». Для примера Путин привел «усилия по противодействию терроризму и экстремизму, серию успешных операций по линии контрразведки, борьбу с экономическими преступлениями». «На высоком уровне была обеспечена безопасность массовых мероприятий, в том числе, выборов в Государственную думу, в региональные и местные органы власти», — констатировал глава государства. Он поблагодарил руководство и личный состав Службы «за добросовестное отношение к делу, за четкое и своевременное выполнение поставленных задач».

«Государство продолжит укрепление центрального аппарата и территориальных органов ФСБ, оснащение их самым современным вооружением и техникой», — заверил президент. Он также пообещал, что власти «будут и впредь заботиться о социальных гарантиях сотрудников и членов их семей». «Уверен, вы и впредь будете достойно решать все стоящие перед ведомством задачи», — обратился президент к участникам совещания.

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