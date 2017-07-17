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Путин изменил статус Росгвардии

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17.07.2017

Указ о включении Росгвардии в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ подписан президентом России Владимиром Путиным. Текст документа доступен на официальном портале раскрытия правовой информации.

«Внести в перечень стратегически предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»... изменение, дополнив раздел 1 пунктом следующего содержания: «517 „Охрана“ Росгвардии, г. Москва», — говорится в тексте документа.

Ссылки по теме:

Росгвардия усилит требования к частным охранным предприятиям

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