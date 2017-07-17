Путин изменил статус Росгвардии
17.07.2017
Указ о включении Росгвардии в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ подписан президентом России Владимиром Путиным. Текст документа доступен на официальном портале раскрытия правовой информации.
«Внести в перечень стратегически предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»... изменение, дополнив раздел 1 пунктом следующего содержания: «517 „Охрана“ Росгвардии, г. Москва», — говорится в тексте документа.
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