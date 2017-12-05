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  3. Путин: госпрограмма "Доступная среда" будет продлена как минимум до 2025 года

Путин: госпрограмма "Доступная среда" будет продлена как минимум до 2025 года

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05.12.2017

Реализация государственной программы «Доступная среда», призванная, в частности, обеспечить безбарьерную среду для людей с ограничениями по здоровью, будет продлена до 2025 года, а также интенсифицирована, пишет ТАСС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с инвалидами и представителями профильных НКО в стенах Российской государственной специализированной академии искусств.

В настоящее время срок действия программы, стартовавшей в 2011 году, заканчивается в 2020 году.

Путин отметил, что за прошедшие годы в этой сфере произошли позитивные сдвиги, но их пока недостаточно. «Надо точно продлить программу с 2020 года минимум до 2025 года. И ее нужно интенсифицировать, чтобы это [создание безбарьерной среды] не было растянуто на вечные времена», — сказал президент.

Он также отметил, что и в рамках реализации других программ — по обустройству дворовых пространств и т.д. — изначально нужно учитывать потребности людей с ограничениями по здоровью. «Это копейки все стоит, это недорого. Вопрос во внимании, — сказал Путин. — Переделывать, может быть, сложнее; ломать — а потом заново что-то делать, это, наверное, дороже стоит».

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