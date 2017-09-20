Путин доволен итогами губернаторских выборов

Президент РФ Владимир Путин доволен результатами губернаторских выборов в единый день голосования 10 сентября, в ходе которых победили поддержанные им кандидаты, сообщает ТАСС.

«Должен сказать, что меня результат [губернаторских выборов] порадовал, но это на вас накладывает особую ответственность», — заявил он на встрече с вновь избранными главами регионов.

Глава государства добавил, что подавляющее большинство победивших кандидатов получили более 60% голосов. «Это большой уровень доверия и это большие ожидания со стороны людей, которые пришли к избирательным урнам и проголосовали за вас», — уверен президент. По его словам, для развития регионов уже многое сделано. «Но гораздо больше предстоит сделать: начата реконструкция моста в Ярославле, построено жилье для пострадавших от пожаров в Бурятии, есть движение положительное в таких значимых сферах, как здравоохранение, ЖКХ, образование», — добавил Путин.