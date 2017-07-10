Производители сельхозтоваров перечислили в бюджет области 455 миллионов рублей налогов

Производители сельхозтоваров в первом квартале этого года перечислили в бюджет области 455 миллионов рублей налогов. Об этом сообщает региональное правительство.

В минувшем году налоговые поступления от хозяйствующих субъектов АПК составили 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Это превысило аналогичный показатель предыдущего 15-го года на 24%.

Главной причиной таких изменений стали отмена льгот по налогу на имущество организаций и рост заработной платы в секторе АПК.