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  3. Производители сельхозтоваров перечислили в бюджет области 455 миллионов рублей налогов

Производители сельхозтоваров перечислили в бюджет области 455 миллионов рублей налогов

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10.07.2017

Производители сельхозтоваров в первом квартале этого года перечислили в бюджет области 455 миллионов рублей налогов. Об этом сообщает региональное правительство.

В минувшем году налоговые поступления от хозяйствующих субъектов АПК составили 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Это превысило аналогичный показатель предыдущего 15-го года на 24%.

Главной причиной таких изменений стали отмена льгот по налогу на имущество организаций и рост заработной платы в секторе АПК.

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