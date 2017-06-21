Программа мероприятий в Орле в День памяти и скорби

22 июня во всей России отмечается День память и скорби. В областном центре подготовлен ряд мероприятий, посвященных этой дате.

В 10 часов у стелы «Орел — город воинской славы» состоится торжественная церемония возложения цветов. В ней примут участие руководители области и города, представители общественных организаций, молодежь.

В 22 часа здесь же пройдет традиционная акция «Свеча памяти», где активисты общественных объединений зажгут свечи в память обо всех погибших во время Великой Отечественной войны. Они выложат с помощью свечей слово «помним», которое будет видно с высоты птичьего полета. Перед участниками акции выступят руководители города, творческие номера представят орловские артисты.

Жителей Орла приглашают почтить память и зажечь свечу в память о погибших в борьбе с фашизмом.

Орловские библиотеки не останутся в стороне. 21 июня в 10 часов в детской библиотеке им. Гайдара (ул. Октябрьская, 39) в 10.30 пройдет исторический час «Есть в памяти мгновение войны...». 22 июня в 10.20 в библиотечно-информационном центре им. В. Ерёмина (Московское шоссе, 151) состоится вечер памяти «А завтра была война». Исторический хронограф «Тревожный рассвет 41-го...» начнётся в 10.30 в Детской библиотеке им. М. Горького (ул. Степана Разина, 2). Видеоурок «Когда подходит памятная дата» в 11 часов соберёт юных орловцев в центральной детской библиотеке им.И.Крылова (ул. Ленина 16/20).

22 июня 11 часов в Детском парке откроется выставка рисунков «Выстояли и победили» клубного формирования «Юный художник». Здесь же в 12 часов стартует викторина «Мы помним — мы живём».

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая унесла более 27 миллионов жизней советских граждан. За годы войны в Орловской области в ее довоенных границах потери составили более 620 тысяч жителей.

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