Профицит торгового баланса России уменьшился в 1,5 раза в 2016 году
08.02.2017
Положительное сальдо торгового баланса России в 2016 году снизилось в 1,5 раза и составило $103,9 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России.
В свою очередь экспорт товаров за данный период уменьшился на 17%, до $287,6 млрд, импорт — на 0,4%, до $183,6 млрд.
Внешнеторговый оборот России в 2016 году сократился на 11,2% и составил $471,2 млрд.
Ранее сообщалось, что профицит торгового баланса России упал на 39%.
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