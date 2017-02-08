Профицит торгового баланса России уменьшился в 1,5 раза в 2016 году

Положительное сальдо торгового баланса России в 2016 году снизилось в 1,5 раза и составило $103,9 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России.

В свою очередь экспорт товаров за данный период уменьшился на 17%, до $287,6 млрд, импорт — на 0,4%, до $183,6 млрд.

Внешнеторговый оборот России в 2016 году сократился на 11,2% и составил $471,2 млрд.

Ранее сообщалось, что профицит торгового баланса России упал на 39%.