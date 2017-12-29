Продукция предприятий Хотынецкого района будет продаваться в торговых павильонах на площади Ленина в Орле

Продукция предприятий Хотынецкого района будет реализовываться в торговых павильонах на площади Ленина в Орле.

Об этом исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков заявил на встречах с активом муниципалитета и главой района, которые прошли накануне в райадминстрации.

«Хотынецкий район — это жемчужина Орловщины литературной и туристической, − отметил Андрей Клычков. — На территории района расположен уникальный парк „Орловское Полесье“, который позволяет сохранить и преумножить популяцию европейского зубра».

В связи с этим одной из важнейших задач для Хотынецкого района сегодня является развитие туристической отрасли. Этому предшествует целенаправленная работа, в частности, речь о ремонте дорог, по которым проходят туристические маршруты. Не меньшего внимания требуют дороги школьных маршрутов.

По поручению исполняющего обязанности губернатора будет рассмотрен вопрос о выделении 7 млн рублей из областного бюджета на ремонт 2 км дороги по ул. Промышленной в пгт. Хотынец.

Еще одна проблема — замена оконных блоков в здании Краснорябинской школы. На эти цели требуется порядка 1,2 млн рублей. Школа построена в 1961 году, сегодня в ней учатся 59 человек.

Андрей Клычков сказал, что дети должны учиться в достойных условиях, а потому решение вопроса необходимо найти в кратчайшие сроки.

Жителями района также был обозначен вопрос низкого качества сотовой связи и Интернета. Андрей Клычков ответил, что эта тема сегодня активно обсуждается с руководством компании ПАО «Ростелеком» и региональными представителями сотовых операторов.

На встрече с активом глава региона высоко оценил результаты деятельности предприятий, работающих на территории района. В частности речь шла о хлебо-булочной и кондитерской продукции Хотынецкого пищекомбината, которая была представлена на выставке в фойе здания районной администрации. Отметим, что продукция хотынецкого предприятия неоднократно отмечалась дипломами Всероссийских торгово-промышленных выставок.

Исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что районным предприятиям необходимо расширять рынки сбыта, выводить местную продукцию на ярмарки выходного дня в Орле.