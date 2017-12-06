Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума и составила 72,6 года. Об этом сообщила в среду на «правительственном часе» в Госдуме министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«За неполный 2017 год продолжительность жизни россиян достигла национального исторического [максимума] 72,6 года», — сказала она.

При этом, по словам министра, с 2005 года продолжительность жизни в РФ выросла в среднем на 7,2 года.

«У мужчин на 8,6 лет, у женщин — на пять лет», — цитирует Скворцову ТАСС.