Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
06.12.2017
Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума и составила 72,6 года. Об этом сообщила в среду на «правительственном часе» в Госдуме министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
«За неполный 2017 год продолжительность жизни россиян достигла национального исторического [максимума] 72,6 года», — сказала она.
При этом, по словам министра, с 2005 года продолжительность жизни в РФ выросла в среднем на 7,2 года.
«У мужчин на 8,6 лет, у женщин — на пять лет», — цитирует Скворцову ТАСС.
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