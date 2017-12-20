Президент подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

резидент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому мораторий на накопительную часть пенсии продлевается до 2020 года.

Документ, принятый Госдумой 13 декабря и одобренный Советом Федерации 15 декабря, опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает продление до 2020 года срока учета взносов на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой части трудовой пенсии. Мораторий на формирование средств пенсионных накоплений действует с 2014 года, пишет ТАСС.

Согласно документу, реализация инициативы не повлечет дополнительных расходных обязательств федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР). При этом закон, как ожидается, уменьшит трансферт на обязательное пенсионное страхование, передаваемый из федерального бюджета бюджету ПФР в 2020 году, по предварительной оценке, на 551,3 млрд. рублей.