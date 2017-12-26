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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова с наступающими праздниками

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26.12.2017

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова с наступающими праздниками.

В тексте поздравительной телеграммы говорится:

«Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством.

Эти семейные праздники всегда наполнены теплом, улыбками и яркими эмоциями. Они дарят радость общения с родными, близкими и друзьями. Ведь прекрасное настроение, мечты и надежды новогодней ночи — одни для всех.

Именно в эти праздничные дни все мы думаем только о хорошем. И верим, что хорошее обязательно сбудется, — ведь это во многом зависит от нас самих. Но какие бы личные планы ни строил каждый — всех нас объединяют общие задачи и вера в успех России.

Желаю Вам здоровья, удачи и благополучия

Дмитрий Анатольевич Медведев».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/43998

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