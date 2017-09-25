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  3. Председателем Орловского военно-исторического общества стал Павел Меркулов

Председателем Орловского военно-исторического общества стал Павел Меркулов

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25.09.2017

Избрание нового председателя Орловского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» состоялось на общем собрании членов регионального отделения РВИО на базе Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС.

На заседании присутствовали председатель попечительского совета регионального отделения Общества, первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Дмитрий Моисеев, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Сергей Семиделихин.

Кандидатура Павла Меркулова была выдвинута Председателем Российского военно-исторического общества, Министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским и единогласно поддержана на заседании Президиума Центрального Совета РВИО.

На заседании также были избраны заместители Председателя, Совет регионального отделения и контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения Общества, приняты новые члены Общества.

Обсуждались проблемы и перспективы деятельности общества в Орловской области. Александр Бударин подчеркнул, что Правительство области считает одной из приоритетных задач патриотическое воспитание населения региона и в первую очередь молодежи. Он выразил уверенность, что новый состав регионального отделения РВИО успешно справится со стоящими перед ним задачами.

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