Председателем Орловского военно-исторического общества стал Павел Меркулов

Избрание нового председателя Орловского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» состоялось на общем собрании членов регионального отделения РВИО на базе Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС.

На заседании присутствовали председатель попечительского совета регионального отделения Общества, первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Дмитрий Моисеев, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Сергей Семиделихин.

Кандидатура Павла Меркулова была выдвинута Председателем Российского военно-исторического общества, Министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским и единогласно поддержана на заседании Президиума Центрального Совета РВИО.

На заседании также были избраны заместители Председателя, Совет регионального отделения и контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения Общества, приняты новые члены Общества.

Обсуждались проблемы и перспективы деятельности общества в Орловской области. Александр Бударин подчеркнул, что Правительство области считает одной из приоритетных задач патриотическое воспитание населения региона и в первую очередь молодежи. Он выразил уверенность, что новый состав регионального отделения РВИО успешно справится со стоящими перед ним задачами.