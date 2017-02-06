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  3. Предложение Потомского о пересмотре оплаты общедомовых нужд поддержано на федеральном уровне

Предложение Потомского о пересмотре оплаты общедомовых нужд поддержано на федеральном уровне

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06.02.2017

Об этом сегодня, 6 февраля, на заседании регионального Правительства сообщил заместитель Председателя Правительства области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига.

Он отметил, что в минувшую пятницу вопрос рассматривался на совещании в Воронеже, которое провел заместитель Министра строительства РФ Андрей Чибис. Речь шла о том, чтобы дать собственникам жилья право оплачивать услуги ЖКХ по приборам учета, если это потребление оказывается ниже, чем по нормативам.

Было отмечено, что нормативы 2012 года не стоило применять до выхода регионального нормативного акта. Однако не все управляющие компании этот посыл регионального Правительства услышали. В результате жители получили квитанции за январь с завышенными суммами.

Вадим Потомский подчеркнул, что вопрос тарификации общедомовых нужд находится на жестком контроле Правительства области. Данная работа будет проводиться в тесном взаимодействии с главами муниципальных образований и управляющими компаниями.

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