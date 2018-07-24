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Праздничное оформление Орла завершат к 1 августа

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24.07.2018

25 июля управление коммунальным хозяйством (УКХ) Орла планирует заключить договор на ремонт праздничной иллюминации на Александровском мосту. Об этом этом на сегодняшнем рабочем совещании главы администрации города Александра Муромского доложила Светлана Климова, начальник управления.

В договор входит ремонт отдельных ламп, формирование рабочих и замена нерабочих люстр. Также отремонтировать предстоит световую иллюминацию на Красном и Тургеневском мостах.

«28 июля, в субботу, в город Орел должны приехать световые конструкций. Спланируйте с „Орелоблэнерго“ и другими организациями свою работу заранее, чтобы подключение праздничной иллюминации происходило оперативно. Подчеркну, что суббота и воскресенье — рабочие дня для тех, кто занимается установкой праздничного оформления», — отметил Муромский.

Помимо световых конструкций центральные улицы города и площадки проведения праздничных мероприятий украсят флагами, хозяйствующим субъектам предлагают установить на фасадах баннеры с поздравлениями.

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