Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.12.2017 Вторник 19:13
сейчас в эфире
18:45
Телесериал
Василиса. 25-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Правительство выделило 7 млрд руб на доплаты к пенсии

Правительство выделило 7 млрд руб на доплаты к пенсии

Версия для печати

19.12.2017

Правительство выделило семь миллиардов рублей на доплаты к пенсии в 13 регионах. Соответствующий документ опубликовали на сайте ведомства.

Доплаты получат 424 тысячи человек, их размер составит от 2,3 до 8,4 тысячи рублей.

Больше всего средств получит Московская область (более 1,5 миллиарда рублей) и Республика Саха (более 1,4 миллиарда).

В 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии достиг 8,8 тысячи рублей. Неработающим пенсионерам положена социальная доплата до уровня ПМП в регионе проживания, в 2017 году ее получали 3,9 миллиона человек.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43821

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.12.2017

Подведены итоги областного конкурса «Доброволец – 2017»

19.12.2017

В Орле определены центральные площадки для проведения новогодних праздников

19.12.2017

Путин очертил перспективы развития России

19.12.2017

В Орле пройдет Межрегиональный фестиваль боевых искусств ЦФО

19.12.2017

Минстрой ожидает рекордный объем ипотечных кредитов в 2017 году

$ USD58.6117(-0.08)20.12
€ EUR69.1735(+0.08)20.12

Наш опрос

Какую елку вы установите на Новый год?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online