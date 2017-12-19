Правительство выделило 7 млрд руб на доплаты к пенсии

Правительство выделило семь миллиардов рублей на доплаты к пенсии в 13 регионах. Соответствующий документ опубликовали на сайте ведомства.

Доплаты получат 424 тысячи человек, их размер составит от 2,3 до 8,4 тысячи рублей.

Больше всего средств получит Московская область (более 1,5 миллиарда рублей) и Республика Саха (более 1,4 миллиарда).

В 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии достиг 8,8 тысячи рублей. Неработающим пенсионерам положена социальная доплата до уровня ПМП в регионе проживания, в 2017 году ее получали 3,9 миллиона человек.



