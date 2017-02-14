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Правительство внесло в Госдуму законопроект о выплатах детям чернобыльцев

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14.02.2017

Правительство России одобрило и внесло в Госудуму законопроект о социальной поддержке и ежемесячных выплатах детям, чьи родители постоянно проживали и продолжают проживать на территории зон радиоактивного загрязнения. «Законопроектом предлагается дополнить закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» положениями, в соответствии с которыми меры социальной поддержки и ежемесячная денежная выплата предоставляются детям независимо от места рождения, чьи родители (один из родителей) постоянно проживали на территории зон радиоактивного загрязнения в течение определенных периодов непосредственно перед рождением ребенка и продолжают постоянно проживать в этих зонах совместно с ребенком после его рождения",— говорится на сайте правительства.

С 1 июля прошлого года вступили в силу поправки к законам, коснувшиеся, в частности, размера выплат на детей до трех лет на территориях, загрязненных при аварии на ЧАЭС. До этого матери малолетних детей и беременные, проживающие на территориях, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС, потребовали пересмотреть нормы принятого в конце 2015 года закона об адресной соцподдержке, который сократил размеры пособий по уходу за ребенком для жителей таких территорий.

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